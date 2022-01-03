Названа сумма, которую Россия выделила на спорт

Правительство выделило более 416 миллионов рублей для участия российских сборных в соревнованиях. Эти деньги предоставили Минспорту.

Распоряжение о выделении денег разместили на официальном портале правовой информации. Согласно документу, министерство должно будет предоставить субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению «Центру спортивной подготовки сборных команд России».

«Выделить в 2021 году Минспорту России <…> на увеличение финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетные ассигнования в размере 416 800 тысяч рублей», — сказано в распоряжении правительства.

Кабмин выделил деньги из своего резервного фонда. Полученные средства должны пойти на участие российских сборных не менее чем в 213 соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры.

Авторы документа подчеркнули, что Минспорт должен проследить за целевым и эффективным использованием бюджетных денег. Министерству поручили до 1 февраля 2022 года предоставить доклад в правительство.