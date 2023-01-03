Спорт 03 января 2023, 12:42 Названа причина самоубийства фигуристки Намиотки Sportbox: фигуристка Намиотка свела счеты с жизнью из-за сексуального скандала РИА «Новости»

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Американская фигуристка Бриджит Намиотка, покончившая с собой в июле 2022 года, наложила на себя руки из-за сексуального скандала с партнером Джоном Кафлином. Об этом сообщило издание Sportbox.

Фигуристка начала выступать в парном катании с Кафлином еще в 2004 году, однако их союз распался спустя три года. В 2018 году мужчину обвинили в сексуальных домогательствах к партнершам, после чего его подвергли травле в социальных сетях.

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Кафлина отстранили от фигурного катания. В январе 2019 года он совершил самоубийство.

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Намиотка также публично поддерживала обвинения в адрес бывшего партнера, а 25 июля 2022 года свела счеты с жизнью.

Ее родители рассказывали, что в течение нескольких лет спортсменка тяжело боролась с психологической травмой после перенесенного насилия, писал RT.

Намиотка выиграла золотую медаль в серии Гран-при среди юниоров Международного союза конькобежцев и дважды занимала четвертое место на юниорских чемпионатах мира.