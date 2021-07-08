В Российском футбольном союзе (РФС) посчитали нецелесообразным брать тренеров, чьи финансовые запросы очень велики, сообщил РБК со ссылкой на источник в РФС. Это стало причиной, которая помешала назначению немецкого тренера Йоахима Лева и португальского специалиста Андре Виллаша-Боаша, в сборную России по футболу.

Этих двух иностранных специалистов, как отмечается в материале, нет в списке кандидатов на пост главного тренера национальной команды, и переговоры с ними не велись.

В четверг, 8 июля, Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. РФС расторг с ним контракт и начал искать нового наставника для национальной команды.

Решение об увольнении Черчесова последовало после вылета сборной с чемпионата Европы — 2020. Хотя претензии к игре команды были и до этого. По мнению некоторых экспертов, сыграла роль и его пресс-конференция по итогам турнира, на которой он «угробил свою репутацию».

Уже бывший тренер сборной заметил, что оно было общим с президентом РФС Александром Дюковым. Новому тренерскому штабу Черчесов пожелал удачи.

Большинство экспертов полагают, что возглавить российских футболистов должен иностранец.