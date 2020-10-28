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    28 октября 2020, 13:42

    Названа причина, по которой Нурмагомедов может вернуться в октагон

    Полина Петрова

    В минувшую субботу, 24 октября российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гейджи. Он довел свою статистику до 29 побед подряд и ушел из спорта. Журналисты Life порассуждали, что может заставить непобежденного чемпиона UFC вернуться в октагон.
    Названа причина, по которой Нурмагомедов может вернуться в октагон

    Хабиб объяснил, что завершает свою карьеру ради матери, с которой хочет проводить больше времени. Отмечается, что спортсмен пересмотрел планы на жизнь после смерти своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

    Как напомнило издание, отец бойца мечтал, чтобы его наследник не просто стал чемпионом UFC, а довел свой рекорд до 30 побед подряд и после этого ушел. Для достижения этой цифры Хабибу не хватает одной победы.

    Еще побудить Нурмагомедова вернуться может реванш с Конором Макгрегором. В настоящий момент для ирландца фактически открыта дорога к возвращению титула. После победы над Дастином Пуарье и Гейджи либо Тони Фергюсоном он окажется на вершине. Желая больше хайпа и денег, Конор может вызвать Хабиба на повторный бой.

    Несмотря на такие поводы, возвращение Нурмагомедова маловероятно, ведь весь мир знает о нем, как о человеке слова. Среди возможных вариантов дальнейшей деятельности спортсмена развитие бизнеса, тренерская работа и благотворительность.