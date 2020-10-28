Названа причина, по которой Нурмагомедов может вернуться в октагон

Хабиб объяснил, что завершает свою карьеру ради матери, с которой хочет проводить больше времени. Отмечается, что спортсмен пересмотрел планы на жизнь после смерти своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Как напомнило издание, отец бойца мечтал, чтобы его наследник не просто стал чемпионом UFC, а довел свой рекорд до 30 побед подряд и после этого ушел. Для достижения этой цифры Хабибу не хватает одной победы.

Еще побудить Нурмагомедова вернуться может реванш с Конором Макгрегором. В настоящий момент для ирландца фактически открыта дорога к возвращению титула. После победы над Дастином Пуарье и Гейджи либо Тони Фергюсоном он окажется на вершине. Желая больше хайпа и денег, Конор может вызвать Хабиба на повторный бой.

Несмотря на такие поводы, возвращение Нурмагомедова маловероятно, ведь весь мир знает о нем, как о человеке слова. Среди возможных вариантов дальнейшей деятельности спортсмена развитие бизнеса, тренерская работа и благотворительность.