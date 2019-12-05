Названа причина падения гимнастки на соревнованиях в Риге
Российская гимнастка Евгения Асонова могла упасть во время международных соревнований Second International Air Athletics Championship в Риге из-за халатности организаторов. Они не закрепили трос как следует, сообщил Life.
Эту версию подтверждает видео, которое оказалось в распоряжении издания. Сразу после ЧП член российской делегации снял тросы, которые должны были держать девушку. По словам специалиста, страховочный трос не был закреплен должным образом — на фиксирующем карабине не была закручена муфта. А это является нарушением техники безопасности.
Такие карабины нельзя использовать на спортивных мероприятиях, отметил тренер.
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На кадрах видно, что медики накладывают пострадавшей специальную шину.
Гимнастка сорвалась с восьмиметровой высоты на международных соревнованиях по легкой атлетике в Риге 24 ноября. Спортсменка сломала два позвонка и теперь не может самостоятельно передвигаться.