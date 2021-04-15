Названа причина отстранения футбольного арбитра Лапочкина

UEFA на 90 дней отстранил от работы, связанной с футболом, российского арбитра Сергея Лапочкина. Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление Российского футбольного союза, решение приняли еще 25 марта.

В заявлении ведомства говорится, что причиной стали три пункта дисциплинарного регламента.

РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Лапочкина отстранили из-за начала расследования ситуации, которая произошла на матче между латвийским «Вентспилсом» и французским «Бордо» в 2018 году.

Это была игра второго квалификационного раунда Лиги Европы. По версии UEFA, к Лапочкину обращались неизвестные люди, которые хотели повлиять на исход матча. Российский арбитр на это не согласился, но при этом не уведомил о происшествии надзорный орган союза. В этой связи и произошло отстранение.