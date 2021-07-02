Названа главная интрига четвертьфинала Евро-2020

Главной интригой в четвертьфинале чемпионата Евро — 2020 назван матч Бельгии и Италии. Об этом сообщил сайт INC-News.

Вероятно, их игра не будет слишком динамичной. Предыдущие матчи показали, что обе команды могут за всю игру сделать не более одного удара по воротам, главное, чтобы он оказался победным.

Также Испания сыграет против Швейцарии. Отмечается, что у последних довольно слабая защита, что осложняет ситуацию.

Украина выступит против Англии. Самым зрелищным может оказаться матч Чехии и Дании. Обе команды проявили себя как хорошо укомплектованные, а Дания продемонстрировала сильный напор.