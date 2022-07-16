Названа дата прощания с Ярцевым

Прощание с экс-тренером футбольного клуба «Спартак» Георгием Ярцевым пройдет 19 июля. Об этом ТАСС рассказал чемпион СССР Александр Мирзоян.

«Прощание состоится во вторник в академии „Спартака“», — сказал Мирзоян.

Место захоронения Ярцева он не назвал.

Экс-тренер «Спартак» ушел из жизни 15 июля. Ему было 74 года. По предварительной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Сожаления об уходе Ярцева из жизни выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он назвал тренера своим старшим товарищем. Также Воробьев выразил соболезнования его родным.

«Сегодня не стало Георгия Александровича Ярцева, моего старшего товарища. Тренер с большой буквы», — сказал он.

Также Воробьев сказал, что Ярцев внес большой вклад в развитие футбола в стране.