Названа дата, когда ЦСКА заявит Олича в качестве главного тренера команды

Московский клуб ЦСКА заявит хорвата Ивицу Олича в качестве наставника команды 1 апреля. Также Виктор Гончаренко будет отзаявлен с аналогичного поста 31 марта.

Об этом сообщил «Чемпионат.com» со ссылкой на источник.

Олич играл за красно-синих с 2003 по 2006 год. Вместе с клубом он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА.

22 марта ЦСКА рассказал об уходе Виктора Гончаренко, который был главным тренером клуба с 2016 года. Под его руководством столичная команда завоевала Суперкубок России и дважды стала серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

В турнирной таблице РПЛ красно-синие занимают пятое место, набрав 40 очков, напомнила «Газета.ru».