Назван возможный срок возвращения футбола в России

Из-за распространения коронавируса футбол в России приостановили. Но Российская премьер-лига (РПЛ) планирует возобновить игры после снятия ограничений. Это может произойти уже летом.

«РПЛ возобновится, как только органы исполнительной власти снимут ограничения на проведение и организацию массовых мероприятий», — сказано в пресс-релизе лиги.

Специалисты сейчас внимательно следят за актуальной информацией и работают над возможными вариантами календарей для текущего и следующего футбольных сезонов.

«Пока мы планируем возобновление чемпионата в любую из недель с середины июня по середину июля. Дата старта зависит от распространения коронавируса и указов властей», — подчеркнули в РПЛ.

При этом в сообщении отмечается, что матчи могут провести и при пустых трибунах. К такому варианту могут прибегнуть, если осуществить другие будет невозможно. Чтобы сами футболисты смогли подготовиться к играм, все клубы договорились назначить дату чемпионата как минимум за три недели до начала.

Все спортивные мероприятия отменили в России из-за пандемии коронавируса. Таким образом участников состязаний и зрителей уберегли от заражения. Решение об отмене ограничений будут принимать исходя из эпидемиологической ситуации.