Назван вероятный соперник «Краснодара» в отборочном раунде Лиги чемпионов

Игры третьего отборочного раунда, в ходе которых на поле встретятся греческая и португальская команды, пройдут с 15 по 16 сентября. Встреча «Краснодара» с победителем пройдет 22 или 23 сентября.

В случае победы российская команда сможет сыграть в групповом этапе, который начнется 1 октября.

Среди других российских команд в Лиге чемпионов также сыграют «Зенит» и «Локомотив». Они начнут борьбу с группового турнира.