Назван срок возвращения Нурмагомедова в UFC

Российский промоутер Вадим Финкельштейн спрогнозировал, что Хабиб Нурмагомедов вернется в большой спорт через год-два. Он также поделился своими ожиданиями от встречи бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом лиги в легком весе Дастином Порье.

Бой между Порье и Макгрегором состоится утром 24 января.

«Ничего особенного от этого боя не ожидаю. Макгрегора не особо люблю, он позорит ММА. Но, думаю, Конор выиграет, UFC надо немного поправить его рейтинг», — рассказал Финкельштейн «Чемпионату».

Он также подчеркнул, что Хабиб Нурмагомедов вернется в спорт через год или два. Встретится ли он с Макгрегором, будет зависеть от того, «насколько воспрянет» ирландский боец. Финкельштейн отметил, что не считает их встречу интересной, потому что ее исход понятен заранее — в прошлый раз Хабиб «порвал Конора, как грелку». Промоутер подчеркнул, что бой между ними станет интересным только в том случае, если Макгрегор «начнет набирать обороты» и станет суперзвездой.

Ранее Нурмагомедов спрогнозировал исход встречи Макгрегора и Порье. Он уверен, что Конор победит только в том случае, если сможет завершить бой быстро. Если встреча продлится до третьего или четвертого раунда, то Порье может одолеть противника.