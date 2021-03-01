Назван состав сборной России по фигурному катанию на ЧМ в Стокгольме

На чемпионат мира по фигурному катанию в составе российской сборной в Стокгольм отправится Елизавета Туктамышева, которая не выступала на этих соревнованиях уже шесть лет. Список членов команды составила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко. Спортивные пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов. Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин», — говорится в сообщении сайта ФФККР. Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в столице Швеции с 22 по 28 марта. Ранее 24-летняя Туктамышева приняла участие в эротической фотосессии для журнала Maxim. По ее словам, этот опыт помог ей поднять самооценку и полюбить свою фигуру. Номер с фигуристкой на обложке вышел 26 февраля. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова похвалила фото с Туктамышевой.