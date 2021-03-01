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    01 марта 2021, 14:45

    Назван состав сборной России по фигурному катанию на ЧМ в Стокгольме

    Андрей Иванов

    На чемпионат мира по фигурному катанию в составе российской сборной в Стокгольм отправится Елизавета Туктамышева, которая не выступала на этих соревнованиях уже шесть лет. Список членов команды составила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

    Назван состав сборной России по фигурному катанию на ЧМ в Стокгольме

    «Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова. Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко. Спортивные пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов. Танцы на льду: Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Виктория Синицина — Никита Кацалапов, Александра Степанова — Иван Букин», — говорится в сообщении сайта ФФККР.

    Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в столице Швеции с 22 по 28 марта.

    Ранее 24-летняя Туктамышева приняла участие в эротической фотосессии для журнала Maxim. По ее словам, этот опыт помог ей поднять самооценку и полюбить свою фигуру. Номер с фигуристкой на обложке вышел 26 февраля. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова похвалила фото с Туктамышевой.