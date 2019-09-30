Назван состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

На предстоящих матчах голкиперами станут Маринато Гилерме, Сослан Джанаев и Андрей Лунев. На позиции защитников выступят Максим Беляев, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов и Сергей Петров. Также в списке числятся Андрей Семенов, Марио Фернандес и Дмитрий Чистяков.

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В качестве полузащитников на поле выйдут такие футболисты, как Ильзат Ахметов, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов и Александр Головин. Также болельщики увидят Юрия Жиркова, Далера Кузяева, Магомеда Оздоева, Алексея Ионова и Дениса Черышева.

Завершают перечень команды нападающие Артем Дзюба, Федор Смолов и Николай Комличенко.

Спортсмены сборной России встретятся с шотландскими футболистами 10 октября 2019 года. Матч пройдет в московских «Лужниках». Через три дня россияне сыграют со сборной Кипра в Никосии.

По итогам отборочных матчей будет определен список команд, которые примут участие в чемпионате Европы 2020 года. Соревнования начнутся в июне следующего года.