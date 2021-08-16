Назван состав сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022

Стал известен состав сборной России на отборочные матчи чемпионата мира в сентябре. Короткий ролик с Валерием Карпиным появился в Instagram национальной команды.

На кадрах Карпин создает у себя в телефоне чат «Отбор ЧМ-2022», добавляя в него футболистов. В итоге состав выглядит следующим образом:

вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Сергей Песьяков («Ростов»);

защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Марио Фернандес (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев (оба из «Зенита»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор»);

полузащитники: Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все трое играют за «Динамо»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Рифат Жемалетдинов (защищают цвета «Локомотива»), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба выступают за «Зенит»), Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев из «Спартака», Алексей Ионов («Краснодар») и Денис Черышев («Валенсия»);

нападающие: Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Артем Дзюба в состав не попал, хотя с 2018 года был капитаном сборной России.

В отборочном матче к ЧМ-2022 1 сентября подопечные Карпина сыграют с Хорватией, потом 4 сентября — с Кипром и 7 сентября — с Мальтой. Сейчас Россия находится на втором месте в группе H с шестью очками.