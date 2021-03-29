Назван состав сборной России на командный ЧМ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России назвала состав нашей сборной на командный чемпионат мира. В него не вошла Александра Трусова.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации, на соревнованиях в Японии выступят Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Также от России выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко, в парах российскую команду представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а в танцах — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Состав сборной сформировали по спортивному принципу, на основе результатов, которые спортсмены показали чемпионате мира в Стокгольме.

Тогда Щербакова взяла золотую медаль, а Туктамышева — серебряную, Коляда занял пятое место, Семененко — восьмое, Мишина и Галлямов победили в соревновании пар, Синицина и Кацалапов завоевали золото в танцах.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что наши спортсмены — главные фавориты турнира. Командный ЧМ World Team Trophy пройдет 15–18 апреля в Осаке. Прошедшей ночью российские фигуристы прилетели с чемпионата мира в Стокгольме. Болельщики исполнили в Шереметьево для спортсменов гимн России.