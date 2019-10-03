Назван состав команды ЦСКА на матч Лиги Европы с «Эспаньолом»

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако Подробнее

Согласно списку, на поле выйдут Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, а также Звонимир Шарлия и Хердур Магнуссон. Кроме того за победу будут сражаться Константин Кучаев, Никола Влашич и Ильзат Ахметов. В состав команды вошли еще Кристиян Бистрович, Федор Чалов и Арнор Сигурдссон.

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На скамейке запасных болельщики увидят Илью Помазуна, Лукаса Сантоса и Такума Нисимура. Также в запасе будут Вадим Карпов, Иван Обляков, Седрик Гогуа и Яка Бийол.

Матч российской и испанской команд начнется в 19:55 3 октября. Футболисты выйдут на поле московской «Арены ЦСКА».

Накануне игры полузащитник Никола Влашич рассказал газете «Известия», что его команда настроена «только на победу» и намерена отыграть лучше, чем в предыдущем матче. Тогда россияне проиграли «Лудогорцу» со счетом 5:1 в пользу сборной Болгарии.