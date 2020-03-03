Назван соперник Поветкина в следующем бою

Российский боксер Александр Поветкин выйдет на ринг с британцем Диллианом Уайтом. Последний является временным чемпионом Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский заявил о переговорах с Уайтом после боя Поветкина и Майкла Хантера, завершившегося вничью, пишет РБК.

«Очень крутой и интересный бой, я думаю, со мной согласятся все поклонники бокса», — сказал Рябинский. Он отметил, что боксеры используют разные стили, а это обещает, что бой будет зрелищным.

Глава промоушена считает Уайта непростым и амбициозным соперником, который давно идет к бою за титул чемпиона мира.

«Многие в его положении предпочли бы дождаться боя за титул, не рискуя, „на тихой волне“, но Диллиан сам захотел этого боя, и это вызывает уважение», — отметил Рябинский.

Поветкин сообщил, что не будет делать громких заявлений, а просто выйдет и покажет красивый бой.

«Я выйду на ринг только побеждать, и 2 мая зрителей ждет хороший, красивый бокс», — сказал он.

Александр Поветкин — российский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории. Он является двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира. В его послужном списке 35 побед при двух поражениях и одной ничьей.

Ранее внук американского боксера-профессионала Мохаммеда Али захотел показать свои навыки в Чечне. Он надеется выступить где-нибудь рядом с Грозным.