Назван самый опасный удар в MMA

По словам Захаби, самый большой урон может нанести «футбольный удар» по голове лежачего противника.

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«Если бы я поднял бейсбольную биту и попросил тебя ее сломать ударом ноги, от тебя потребовалась бы невероятная техника. Но если биту опустить — задача станет легче. Дело в рычаге. Поэтому если соперник упал, и я нанес такой удар — можно действительно вырубить человека. С этой техникой надо быть очень осторожным», — сказал канадский тренер бойцов смешанных единоборств.

Такие «футбольные удары» относятся к очень опасным и запрещены по единым правилам MMA, они не практикуются в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), а также в Bellator. Однако, несмотря на это, ряд стран до сих пор разрешает их использование.