Назван самый бесполезный тренажер для дома

Руководитель направления инновационных проектов ISG Neuro, член рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы Владимир Статут рассказал, какие спортивные тренажеры для дома являются самыми бесполезными. Это многофункциональные силовые тренажеры, передала «Вечерняя Москва».

Обычно тренажеры, которые рассчитаны на разные тренировки, сделаны не очень качественно и быстро приходят в негодность.

«Бесполезны обычно сложные многофункциональные силовые тренажеры. Они раскладываются, переключаются, теоретически позволяя делать множество упражнений. Но практика показывает, что такой тренажер либо быстро ломают, запутавшись в переключениях, либо перестают на нем заниматься, а потом продают, либо просто используют для одной функции», — рассказал эксперт.

Кроме того, не стоит приобретать «волшебные» тренажеры в телемагазинах, которые рекламируют, обещая чудо-эффект за 15 минут упражнений в неделю. Если есть цель оборудовать дома место для фитнеса, покупать тренажеры нужно только в специализированных магазинах, обращая внимание на качество, предупредило «Радио КП».