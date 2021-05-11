Назван расширенный состав сборной России для подготовки к Евро

Расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020 опубликовали в официальном Twitter национальной команды.

«Эти игроки отправятся на учебно-тренировочные сборы, после которых тренерский штаб огласит окончательную заявку на турнир», — говорится в сообщении в микроблоге.

Итоговая заявка станет известна после тренировочного сбора в Австрии. Он завершится 31 мая. Сейчас в списке 30 футболистов. В итоговой заявке останется 26 игроков.

Вратари: Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Матвей Сафонов, Антон Шунин.

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный и Александр Соболев.

Защитники: Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Илья Самошников, Андрей Семенов.

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин, Александр Головин, Арсен Захарян, Даниил Фомин, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Денис Макаров, Алексей Миранчук, Денис Черышев.

Также в резервный список вошли еще семь игроков. Они могут быть вызваны в сборную при необходимости. Среди них Александр Максименко, Игорь Смольников, Дмитрий Чистяков, Юрий Газинский, Даниил Лесовой, Резиуан Мирзов и Федор Смолов.