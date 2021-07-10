Назван основной фактор победы в бою Макгрегора и Порье

Предстоящий бой Макгрегора и Порье будет принципиальным, так как общий счет их встреч сейчас 1:1. Победит из них тот, кто угадает с тактикой. У спортсменов такого уровня это самое главное, рассказал в беседе с «360» чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов.

«Третья встреча принципиальная, на мой взгляд, потому что счет 1:1. <…> У спортсменов такого уровня большую роль играет тактика, подготовка именно тактики ведения боя. Они примерно одинакового уровня, у кого-то [лучше] техника борьбы, ударки, выносливость», — поделился Семенов.

По словам собеседника, победит тот, «кто быстрее найдет какой-то ключик» к сопернику. Семенов отметил, что перед Порье стоит серьезная задача — не переоценить свои возможности после последней победы.

Накануне Конор Макгрегор и Дастин Порье приняли участие в пресс-конференции в преддверии боя. Ирландец чуть не устроил драку с соперником, их едва успели разнять. Макрегор попытался ударить ногой своего визави организаторы и президент промоушена Дана Уайт развели спортсменов. Бойцы в третий раз встретятся в октагоне 11 июля в Лас-Вегасе.