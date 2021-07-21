Назван новый вице-президент Международного олимпийского комитета

На должность нового вице-президента Международного олимпийского комитета назначили единственного кандидата на этот пост Николь Хевертц. Такое решение было принято во время 138-й сессии МОК в Токио, рассказало РИА ФАН.

Отмечается, что Николь Хевертц поддержали 72 человека, в то время как против проголосовали семеро. Она работает в комитете с 2006 года. В последние годы Хевертц входила в исполком.

Кроме того, в исполком МОК избрали швейцарца Дениса Освальда и Кристин Клостер-Осен. Ранее Кристин возглавляла комиссию по проведению зимних Олимпийских игр.