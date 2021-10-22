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    22 октября 2021, 16:08

    Назван новый тренер сборной РФ по баскетболу

    Главным тренером национальной баскетбольной сборной стал Зоран Лукич

    Полина Гребенщикова

    Главным тренером сборной Росси по баскетболу стал серб Зоран Лукич — тренер «Нижнего Новгорода». Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на Российскую федерацию баскетбола.

    Первый сбор команды Лукич проведет в середине ноября. Также в ближайшее время тренер объявит имена своих помощников и спортсменов, вызванных для подготовки к старту отбора на Кубок мира — 2023.

    При это работу в клубе «Нижний Новгород» тренер продолжит.