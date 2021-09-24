Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Олег Знарок стал главным тренером сборной России по хоккею. Об этом сообщил журналистам президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Его слова процитировал ТАСС.

«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал», — сказал Третьяк.

Чемпионат мира в Минске прошел в 2014 году — в нем сборная России взяла золото. В этот раз контракт с тренером подписали на один год. Должность консультанта займет Валерий Брагин. При этом в тренерский штаб также войдет Сергей Зубов — он будет отвечать за защитников.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал бардаком тот факт, что у сборной России по хоккею не было тренера, несмотря на приближающуюся Олимпиаду в Пекине в 2022 году. Он подчеркнул, что многие хоккеисты, с которыми он общался, испытывали из-за этого нервозность.