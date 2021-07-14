Назван новый главный тренер клуба КХЛ ЦСКА

На пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги ЦСКА назначили трехкратного чемпиона мира Сергея Федорова. Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу команды.

«По итогам заседания наблюдательного совета главным тренером ЦСКА назначен Сергей Федоров», — отметил президент ЦСКА Игорь Есмантович, сообщило РИА ФАН. Бывший главный тренер Игорь Никитин возглавлял московский клуб с 2017 года. За время работы ему удалось привести команду к чемпионству в Кубке Гагарина в сезоне-2018/19. Руководство клуба пожелало ему дальнейших успехов в карьере.