Назван лучший тренер РПЛ в июне

Главный тренер петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в июне. Об этом сообщили в Twitter РПЛ.

За наставника «Зенита» проголосовали представители РПЛ и болельщики. «Эксперты „Матч Премьер“ отдали свой голос за Игоря Шалимова», — говорится в сообщении.

Клуб из Санкт-Петербурга победил во всех трех матчах в июне. Игроки обыграли ЦСКА (4:0), «Крылья Советов» (2:1) и «Тамбов» (2:1).

Помимо Семака, за звание лучшего боролись Игорь Шалимов («Ахмат»), Марко Николич («Локомотив»), Вадим Евсеев («Уфа») и Валерий Карпин («Ростов»).

Лучшим футболистом первого летнего месяца единогласно признан полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

«Зенит» занимает первую строчку турнирной таблицы, набрав 59 очков. Далее идет «Локомотив» с 48 очками.Третье место присвоено «Краснодару», у которого в запасе 45 очков.

В июне «Зенит» досрочно обеспечил себе место в Лиге чемпионов УЕФА на сезон-2020/21. В 26-м туре РПЛ клуб сыграет на выезде с «Краснодаром» и сможет досрочно оформить чемпионство в случае своей победы и потери «Локомотивом» очков в матче с «Сочи».

Ранее болельщики «Зенита» вывесили «коронавирусный» баннер. Так они отметили возвращение футбола после пандемии.