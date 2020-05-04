Назван лучший россиянин в истории НХЛ в рейтинге The Hockey Writer

Лучшим хоккеистом из России в истории лиги стал форвард Сергей Федоров. Он был включен в Зал хоккейной славы НХЛ, а наивысшего результата он добился, выступая за клуб «Детройт Ред Уингс». В его составе хоккеист трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

На втором месте рейтинга поместили нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Хоккеист также выиграл Кубок Стэнли, он также является лучшим снайпером в истории клуба, на его счету 706 заброшенных шайб.

В топ-3 также оказался советский хоккеист Александр Могильный. В составе сборной СССР нападающий выиграл золото на Олимпийских Играх 1988 года в Калгари. На его счету также выигрыш Кубка Стэнли в 2000 году.