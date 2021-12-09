Назван лучший молодой игрок РПЛ

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян получил премию «Первая пятерка — 2021». Награда вручается под эгидой Российского футбольного союза и Детской футбольной лиги.

«Захарян — лучший молодой игрок РПЛ 2021 года. Арсен стал обладателем премии „Первая пятерка — 2021“. Заха абсолютный top», — сообщили в Twitter футбольного клуба «Динамо».

На первое место Арсена Захаряна поставили 64 из 100 опрошенных руководителей и тренеров клубов РПЛ, наставников юношеских сборных, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналистов. Он набрал 445 балла. Второе место занял нападающий «Уфы» Гамид Агаларов (312 очков), третье — Константин Тюкавин, набравший 238 баллов, четвертое — полузащитник «Спартака» Наиль Умяров (160), пятое — полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич (114).

В текущем сезоне Захарян принял участие в 17 матчах во всех турнирах. Также 18-летний полузащитник сыграл четыре матча в составе национальной сборной России. В прошлом году обладателем премии становился защитник ЦСКА Игорь Дивеев.