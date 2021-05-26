Назван лучший игрок сезона РПЛ

Нападающего петербургского клуба «Зенит» Сердара Азмуна назвали лучшим футболистом по итогам прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

«Нападающий „Зенита“ Сердар Азмун выиграл голосование по определению лучшего игрока Тинькофф РПЛ в сезоне-2020/21», — заявили на сайте РПЛ.

По итогам голосования иранец набрал 76 очков, заняв первое место. Вторую строчку отдали еще одному игроку «Зенита» — Артему Дзюбе. Футболисту удалось получить 61 очко. Тройку лидеров замкнул представитель «Сочи» Кристиан Нобоа, набравший 51 балл.

В голосовании участвовали главные тренеры и капитаны команд РПЛ, а также главный тренер российской сборной Станислав Черчесов и комментаторы телеканала «Матч Премьер».

Сердар Азмун в прошедшем турнире провел 24 матча, в которых забил 19 голов и отдал шесть результативных передач. В составе «Зенита» иранец выходит на после с 2019 года. Вместе с петербургской командой он трижды становился чемпионом России. Еще Азмун становился обладателем кубка и суперкубка страны.