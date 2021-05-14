Назван лучший гол десятилетия в РПЛ

Гол бразильца Луиса Адриано, который раньше выступал за «Спартак», признан лучшим по итогам десятилетия в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Речь идет о забитом форвардом мяче в домашней игре против Зенита в сезоне 2017/2018. Комбинация спартаковцев завершилась обводящим ударом Адриано. Матч тогда закончился со счетом 3:1 в пользу красно-белых.

«Давайте еще раз взглянем на шикарную комбинацию красно-белых, благодаря которой был забит самый красивый мяч прошедшего десятилетия!» — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram турнира.

Луис Адриано перешел в «Спартак» 16 января 2017 года. За красно-белых футболист выступал до января 2019-го. В составе «Спартака» форвард принял участие в 79 матчах, в которых стал автором 25 забитых мячей, он сделал 15 результативных передач. В составе клуба Адриано становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

Выборы лучшего гола десятилетия начались в декабре 2020 года. На победу претендовали 135 забитых мячей. В голосовании приняли участие более 300 тысяч человек.