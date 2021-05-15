Назван капитан сборной России на ЧМ по хоккею

Нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев станет капитаном российской сборной на чемпионате мира по хоккею. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

На сайте ФХР опубликовали предварительный список игроков, которые будут готовиться к первенству. В перечне капитаном сборной отмечен хоккеист Антон Слепышев. В качестве вратарей выбрали Ивана Федотова и Александра Самонова.

Защитники: Владислав Гавриков, Григорий Дронов, Никита Задоров, Артем Зуб, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Игорь Ожиганов, Иван Проворов, Рушан Рафиков. В список нападающих попали: Дмитрий Воронков, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Михаил Григоренко, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Александр Барабанов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский и Андрей Кузьменко.

В ФХР отметили, что на ЧМ в Риге не сможет работать тренер вратарей Рашит Давыдов. Причиной стало повышенное давление, которое медики наблюдают у наставника уже две недели. Давыдова заменит работавший в «Спартаке» Стефан Перссон.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.