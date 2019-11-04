  • Назван гонорар Поветкина за бой с Хантером

    04 ноября 2019, 17:24

    Нина Петлинова

    Стала известна сумма гонорара российского боксера Александра Поветкина за бой с с американцем Майклом Хантером. За участие в поединке спортсмен получит 500-600 тысяч долларов. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщил РИА «Новости» глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
    Назван гонорар Поветкина за бой с Хантером

    Речь идет о поединке, который состоится между Поветкиным и Хантером 7 декабря в Саудовской Аравии. Спортсмены будут сражаться за титул обязательного претендента на чемпионский поединок в тяжелом весе по линии WBA.

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    Рябинский рассказал, что за прошлый бой с британским боксером Хьюи Фьюри Поветкин получил в качестве гонорара 300 тысяч долларов.

    «В этом бою гонорар Саши будет побольше — 500-600 тысяч долларов», — отметил глава промоутерской компании «Мир бокса».

    40-летний российский спортсмен за свою профессиональную карьеру одержал 35 побед, среди которых 24 боя завершил нокаутом. Проиграл он всего два раза — украинцу Владимиру Кличко в 2013 году и британцу Энтони Джошуа в 2018 году.