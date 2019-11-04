Назван гонорар Поветкина за бой с Хантером

Речь идет о поединке, который состоится между Поветкиным и Хантером 7 декабря в Саудовской Аравии. Спортсмены будут сражаться за титул обязательного претендента на чемпионский поединок в тяжелом весе по линии WBA.

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Рябинский рассказал, что за прошлый бой с британским боксером Хьюи Фьюри Поветкин получил в качестве гонорара 300 тысяч долларов.

«В этом бою гонорар Саши будет побольше — 500-600 тысяч долларов», — отметил глава промоутерской компании «Мир бокса».

40-летний российский спортсмен за свою профессиональную карьеру одержал 35 побед, среди которых 24 боя завершил нокаутом. Проиграл он всего два раза — украинцу Владимиру Кличко в 2013 году и британцу Энтони Джошуа в 2018 году.