Назван гонорар Макгрегора за бой с Серроне
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор за последний год всего один раз выходил в октагон против американца Дональда Серроне. За этот бой ему заплатили 32 миллиона долларов, пишет Forbes.
Издание опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов. Ирландец оказался на 16-м месте с заработком 48 миллионов долларов за год. 16 миллионов долларов он получил за рекламные контракты.
За поединок с Серроне Макгрегору гарантировали гонорар в размере трех миллионов долларов. Остальное боец получил за платные трансляции поединка.
Первое место в рейтинге Forbes досталось теннисисту Роджеру Федереру, который за год заработал 106,3 миллиона. На втором месте футболист Криштиану Роналду (105 миллионов долларов), а на третьем — капитан «Барселоны» Лионель Месси (104 миллиона долларов).
Ранее СМИ узнали, что Макгрегор может сразиться с победителем боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.