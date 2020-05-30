Назван гонорар Макгрегора за бой с Серроне

Издание опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов. Ирландец оказался на 16-м месте с заработком 48 миллионов долларов за год. 16 миллионов долларов он получил за рекламные контракты.

За поединок с Серроне Макгрегору гарантировали гонорар в размере трех миллионов долларов. Остальное боец получил за платные трансляции поединка.

Первое место в рейтинге Forbes досталось теннисисту Роджеру Федереру, который за год заработал 106,3 миллиона. На втором месте футболист Криштиану Роналду (105 миллионов долларов), а на третьем — капитан «Барселоны» Лионель Месси (104 миллиона долларов).

Ранее СМИ узнали, что Макгрегор может сразиться с победителем боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.