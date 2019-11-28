Назван гонорар Емельяненко и Кокляева за бой
Федерация бокса России назвала размер гонорара, который получат пауэрлифтер Михаил Кокляев и боец ММА Александр Емельяненко за свой бой. Об этом сообщило РИА «Новости».
Пресс-конференция перед боем Кокляева и Емельяненко началась в Москве. ВидеотрансляцияПодробнее
По данным информагентства, победителю схватки причитается один миллион рублей, проигравший получит 500 тысяч
Цифры были озвучены генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым.
«Газета.ru» напомнила, что бой между Емельяненко и Кокляевым пройдет в Москве 29 ноября. Накануне спортсмены успели провести открытую тренировку. Предыдущий поединок, состоявшийся два года назад, не выявил победителя.