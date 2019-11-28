Назван гонорар Емельяненко и Кокляева за бой

Пресс-конференция перед боем Кокляева и Емельяненко началась в Москве. Видеотрансляция Подробнее

По данным информагентства, победителю схватки причитается один миллион рублей, проигравший получит 500 тысяч

Цифры были озвучены генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым.

«Газета.ru» напомнила, что бой между Емельяненко и Кокляевым пройдет в Москве 29 ноября. Накануне спортсмены успели провести открытую тренировку. Предыдущий поединок, состоявшийся два года назад, не выявил победителя.