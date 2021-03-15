Дацик объявил о бое с Александром Емельяненко. Менеджер назвал это фейком
Российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик анонсировал бой с Александром Емельяненко в мае 2021 года. Менеджер Емельяненко заявил, что этот анонс — «плод воображения» Дацика.
Афиша боя появилась в Instagram Дацика. Встреча анонсирована как «самый скандальный бой года». Указано, что поединок состоится в мае на «ВТБ Арене» в Москве.
«Закодирую тебя от водки @alexemelyanenko навечно. А рэперы пусть дальше поют», — написал боец.
Судя по всему, под рэперами он подразумевал Джигана, который 14 марта объявил о подготовке к бою с Алксандром Емельяненко.
В феврале Дацик уже заявлял о желании провести поединок с Емельяненко, но хотел, чтобы встреча прошла «вне рамок спорта».
Менеджер Емельяненко Азамат Бостанов опроверг информацию о подготовке боя с Дациком.
«Фейк. Это мой официальный комментарий. Никаких переговоров мы не вели. Афиша — плод воображения Вячеслава Дацика, ничем не подкрепленный», — заявил он «Спорт-экспрессу».
Дацик рассказал изданию, что переговоры о поединке ведутся. И его готова организовать Федерация бокса России.
В декабре 2019 года Дацика задержали при попытке незаконно попасть в Эстонию — он пытался переплыть на лодке реку Нарву, по которой проходит граница. Суд приговорил спортсмена к году колонии, он освободился в ноябре 2020 года.