Назначение Жамнова тренером сборной России по хоккею объяснили в КХЛ

Вице-президент КХЛ, олимпийский чемпион Валерий Каменский высказался по поводу назначения главным тренером сборной России по хоккею Алексея Жамнова. По словам спортсмена, он имеет большой авторитет среди хоккеистов и давно знает все нюансы, связанные с командой. Об этом сообщило ИА НСН.

«Алексей давно уже занимается со сборной. В штабе он был и тренером, и консультантом. У него большой опыт работы уже, восемь лет. Он имеет большой авторитет среди игроков, что немаловажно, и среди нхловцев, и среди наших игроков, КХЛ. Это человек, которого знает хоккейный мир, и, я думаю, эти амбиции, которые у него есть, помогут ему достичь результатов», — высказался Каменский.

Он добавил, что во время формирования команды могут быть привлечены игроки как из НХЛ, так и из КХЛ. Тренерский штаб, по мнению Каменского, должен уметь создавать за короткое время единый коллектив, который способен добиться самых высоких результатов.