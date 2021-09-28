Назначение Жамнова на пост главного тренера сборной России по хоккею объяснили

Алексей Жамнов рекомендован на пост главного тренера сборной РФ по хоккею. Это назначение оказалось неожиданным. Заместитель главного редактора Sports.ru Алексей Белов в разговоре с «360» заявил, что Жамнов был суперзвездой российского хоккея, но у него нет опыта на посту главного тренера.

По словам журналиста, предпосылкой того, что Жамнов станет главным тренером, было выступление двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова.

«Фетисов говорил, что он всячески выступает и на самом деле лоббирует тренера сборной с опытом игры в НХЛ. У нас таких тренеров мало. Это Зубов, у которого тренерский опыт не очень большой, Жамнов, у которого тренерский опыт, как выяснялось, просто ноль, он вообще никого не тренировал, Герман Титов, может быть», — сказал Белов.

Он добавил, что в России нет такого человека, который был бы опытным тренером и к тому же играл уже в НХЛ.

«Поэтому Жамнов — это слегка удивительно», — отметил представитель Sports.ru.

По его словам, Жамнов был суперзвездой российского хоккея, он один из лучших россиян, которые играли за НХЛ. Однако после того, как хоккеист закончил спортивную карьеру, он работал менеджером в клубном хоккее или помощником в штабе сборной.

Ранее экспертный совет Федерации хоккея России (ФХР) рекомендовал на пост главного тренера национальной команды Алексея Жамнова, хотя на прошлой неделе обсуждалась кандидатура заслуженного тренера России, бывшего главного тренера сборной Олега Знарка.