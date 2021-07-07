Назначен арбитр матча за Суперкубок России по футболу

Главным судьей в мачте между столичными «железнодорожниками» и петербургским «Зенитом» за Суперкубок России назначили сочинского арбитра Павла Кукуяна. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

Игра пройдет 17 июля в Калининграде. Кроме Кукуяна в судейской бригаде будут работать Андрей Болотенков и Дмитрий Чельцов. Ивана Сиденкова назначили резервным арбитром. Игорь Панин выступит судьей VAR, а Алексей Стипиди — AVAR. «По итогам прошедшего сезона РФС признал Павла Кукуяна лучшим арбитром, соответственно, лучшие арбитры сезона получают назначение на игру за Суперкубок», — напомнил бывший арбитр Международной федерации футбола Алексей Николаев.