Навку шокировали мужчины в художественной гимнастике. Она захотела забыть увиденное

Перебором и культурным шоком назвала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка выступление мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике. На своей странице в Instagram она выложил отрывок из соревнований с испанским спортсменом Кристофером Бенитесом.

На опубликованных кадрах видно, что спортсмен выступает с лентой, совершая различные акробатические упражнения.

«Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут… Как думаете, есть какая-то возможность забыть, что ты это видела?!» — обратилась Навка к своим подписчикам.

Она подчеркнула, что счастлива от того, что в России такое невозможно, а ее дети никогда не будут считать это нормой.

Впервые первенство России по художественной гимнастике среди юношей прошло в январе 2021 года в Москве. В нем принимали участие спортсмены в возрасте от 13 до 15 лет. Кристофер Бенитес выступает в соревнованиях по художественной гимнастике более 10 лет.