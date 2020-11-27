Навка открыла свою академию фигурного катания в Красногорске

«Спешу поделиться с вами моей маленькой гордостью и большой радостью! Долго думала — да или нет, взвешивала все за и против, слушала доводы и уговоры педагогов, родителей детей… И в итоге я решилась на такой ответственный шаг — взять под свое крыло эту группу и вместе с ними развивать ее. Вот так и родилась академия фигурного катания для детей и их родителей „Наши надежды“», — подписала Навка групповое фото с занятия.

Основательница академии поделилась, что собрала коллектив талантливых педагогов. Вместе с ней будут работать спортсмены, хореографы и специалисты по йоге. Навка пообещала мастер-классы от звезд фигурного катания. Подписчики пожелали ей удачи в этом благом начинании, а академии — процветания.

Татьяна Навка — чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. У фигуристки три золотые медали первенства России. В 2015 году Навка вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.