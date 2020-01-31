    31 января 2020, 13:37

    Наумов: возвращение Кокорина в «Локо» было бы логичным и уместным

    Артур Блянихов

    Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов обсудил с Sportbox слухи о том, что Федор Смолов ушел из клуба, чтобы освободить место Александру Кокорину.

    «Никакой связи между Кокориным и Смоловым здесь нет», — заверил Наумов.

    По его словам, ему бы хотелось, чтобы Кокорин вернулся в состав «железнодорожников». Он напомнил, что бомбардир провел в юношах в «Локомотиве» семь лет и именно этот клуб дал ему дорогу в большой футбол. По его мнению, возвращение футболиста в команду было бы уместным и логичным, так как «Локомотив» — это не «Сочи».

    «„Железнодорожники“ борются за самые высокие места», — обратил внимание экс-президент «Локо».