Наумов: возвращение Кокорина в «Локо» было бы логичным и уместным

«Никакой связи между Кокориным и Смоловым здесь нет», — заверил Наумов.

По его словам, ему бы хотелось, чтобы Кокорин вернулся в состав «железнодорожников». Он напомнил, что бомбардир провел в юношах в «Локомотиве» семь лет и именно этот клуб дал ему дорогу в большой футбол. По его мнению, возвращение футболиста в команду было бы уместным и логичным, так как «Локомотив» — это не «Сочи».

«„Железнодорожники“ борются за самые высокие места», — обратил внимание экс-президент «Локо».