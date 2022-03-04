Наумов посоветовал российским клубам отказаться от легионеров

Экс-президент московского «Локо» Николай Наумов порекомендовал всем командам РПЛ отказаться от иностранных футболистов в связи с отстранением российских клубов от участия в турнирах UEFA и FIFA. Об этом написал RT.

«Легионеры могут уйти из всех клубов, не надо об этом жалеть, надо быть к этому готовыми», — подчеркнул Наумов.

По его мнению, в сложившейся ситуации с бойкотом и изоляцией можно отказаться от легионеров. Он выразил уверенность, что иного выхода нет. На взгляд Наумова, необходимо развиваться самим.