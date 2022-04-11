Российский гонщик отпраздновал победу на чемпионате Европы нацистским приветствием
FIA удалила все публикации о старте чемпионата Европы после жеста россиянина Северюхина
Выступающий под итальянским флагом россиянин Артем Северюхин на церемонии награждения на стартовом этапе чемпионата Европы по картингу показал жест, похожий на нацистское приветствие. Видео и фотографии с моментом разошлись по социальным сетям.
Молодой гонщик несколько раз ударил себя правым кулаком в область сердца, а после вытянул руку вперед.
После того, как видео начало расходиться по интернету Международная автомобильная федерация (FIA) удалила все материалы о стартовом этапе чемпионата Европы по картингу на своем сайте и закрыла доступ к комментариям в социальных сетях.
Официально организация поведение спортсмена никак не прокомментировала. Артем Северюхин дважды становился победителем первенства России по картингу в 2019 и 2020 годах.
После начала специальной операции на Украине FIA запретила гонщикам из России и Белоруссии выступать под национальными флагами своих стран.