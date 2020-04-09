Нацистская символика появилась в Twitter-аккаунте баскетбольного клуба «Хьюстон Рокетс»

Авторы публикации призвали подписчиков создать персонализированные обои для своих устройств. Для этого требовалось назвать имя, номер и цвет формы «Рокетс».

Один из болельщиков выбрал имя Адольф, число 88 и красный цвет. Представители клуба не заметили намеков на нацизм, создали обои для фаната и опубликовали их в аккаунте.

Спустя некоторое время пост удалили, однако его скриншоты уже распространили в интернете.