Национальный футбольный центр построят в Москве | 360°

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Национальный футбольный центр построят в Москве

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Новый национальный футбольный центр планируют построить в районе Хорошево-Мневники в Москве, на это выделена территория площадью шесть гектаров. Об этом сообщило АБН.

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В мэрии Москвы рассчитывают, что центр станет новой базой национальных и молодежных сборных. В центре оборудуют три больших поля с гибридным газоном, подогревом и автоматическим поливом. Также планируется строительство трибуны на 500 человек и здания,  в котором будут располагаться тренерские штабы, департаменты и службы Российского футбольного союза.

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