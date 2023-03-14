Спорт 14 марта 2023, 13:54 Наталья Бестемьянова назвала лучшей фигуристкой прошлого сезона Камилу Валиеву

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Советская фигуристка Наталья Бестемьянова заявила, что Камила Валиева была лучшей спортсменкой прошлого сезона. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По мнению Бестемьяновой, на Валиеву давит некоторая неопределенность, потому фигуристка занимает в основном только вторые места. Дело в том, что над юной спортсменкой висит риск дисквалификации. Тем не менее она окрепла психологически и показывает стабильные результаты.

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«Самой стабильной оказалась Валиева. На чемпионате России и в финале Гран-при она оказалось второй. Хотя, прокат был не лучшим. Но то, как она сумела сохранить свои четверные прыжки при взрослели и психологических трудностях… Это лучшие четверные, которые я когда-либо видела», — сказала Наталья Бестемьянова.

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