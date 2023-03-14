14 марта 2023, 13:54
Наталья Бестемьянова назвала лучшей фигуристкой прошлого сезона Камилу Валиеву
Советская фигуристка Наталья Бестемьянова заявила, что Камила Валиева была лучшей спортсменкой прошлого сезона. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По мнению Бестемьяновой, на Валиеву давит некоторая неопределенность, потому фигуристка занимает в основном только вторые места. Дело в том, что над юной спортсменкой висит риск дисквалификации. Тем не менее она окрепла психологически и показывает стабильные результаты.
Реклама
«Самой стабильной оказалась Валиева. На чемпионате России и в финале Гран-при она оказалось второй. Хотя, прокат был не лучшим. Но то, как она сумела сохранить свои четверные прыжки при взрослели и психологических трудностях… Это лучшие четверные, которые я когда-либо видела», — сказала Наталья Бестемьянова.
Реклама
Спортсмены
Реклама
Реклама