Спорт 14 августа 2023, 10:31 Наталия Симония и Клен — снова чемпионы

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Второй год подряд одна из самых результативных конкурных пар страны удерживает за собой чемпионский титул. Мастер спорта международного класса Наталия Симония и полукровный 17-летний мерин по кличке Клен вновь стали победителями чемпионата России по конкуру.

К финальному маршруту Гран-при HL с высотой препятствий до 155 см дуэт подошел в ранге лидеров, выиграв последовательно первый скоростной маршрут чемпионата, а затем и командное двухгитовое испытание. Однако в Гран-при пара не обошлась без повалов — их было сразу два. Это, впрочем, не помешало Наталии Симонии и Клену стать победителями абсолютного личного первенства по сумме штрафных очков, заработанных за три турнирных дня.

Второе место в абсолюте — у мастера спорта международного класса Сергея Петрова, третье завоевал мастер спорта Всеволод Стариков. Победу в маршруте Гран-при одержала мастер спорта Дарья Самохина.

Финальный день чемпионата России по конкуру, проходившего в КСК Horseka sport, стал настоящим праздником как для спортсменов, так и для зрителей соревнований. Организаторы представили эксклюзивную шоу-программу — театрализованный номер «Цыганка», также состоялась премьера трейлера художественного фильма «Чемпион», созданного кинокомпанией АП Интертеймен при поддержке Федерации конного спорта России.