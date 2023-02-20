20 февраля 2023, 21:22
«Настроение на весну максимально позитивное». Вратарь Тороп — о шансах ЦСКА завоевать Кубок России
Голкипер ЦСКА Владислав Тороп обсудил с «РБ Спорт» шансы «армейцев» завоевать Кубок России.
«Реально ли взять Кубок России? Конечно. Все исходит от наших амбиций, а они у нас высоки», — цитирует футболиста RT.
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По его словам, игроки ЦСКА максимально заряжены и надо стараться выигрывать в каждом матче. Что касается чемпионате страны, то и там, по мнению вратаря, московская команда должна быть готова побеждать в каждой встрече.
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«Так что настроение на весну максимально позитивное. Мы можем выигрывать Кубок», — добавил Тороп.
ЦСКА
Футбол
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