«Настоящий король»: боксер Фьюри высказался о победе над Уайлдером

Фьюри стал чемпионом мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). После своей победы над американцем Уайлдером он назвал себя королем, вернувшим свою лучшую форму.

«Уайлдер вышел в ринг и показал сердце чемпиона. Он настоящий воин, поэтому снова станет чемпионом. Но настоящий король снова вернул свою лучшую форму», — заявил Тайсон Фьюри после боя. Цитату привел ESPN.

Британец встретился на ринге с Деонтеем Уайлдером 23 февраля. Бой проходил в Лас-Вегасе и закончился в седьмом раунде победой Фьюри. Судья зафиксировал технический нокаут.

Раньше Уайлдер ни кому не уступал на ринге. Он был чемпионом мира по версии WBC пять лет и 10 раз защищал свой титул. Это поражение стало для него первым за годы профессиональной карьеры. Однако Фьюри пока тоде никому не удавалось победить. У него 30 побед и одна ничья.

Несокрушимые боксеры уже встречались на ринге. В 2018 году они уже боролись за титул чемпиона мира по версии WBC, но поединок закончился ничьей. После этого Уайлдер заявил, что закончит карьеру, если в следующий раз проиграет в бою с Фьюри.